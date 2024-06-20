Подмосковная спортсменка установила мировой рекорд в спортивном метании ножа

Спортсменка из Подмосковья Варвара Солдаткина на чемпионате Европы установила новый мировой рекорд в спортивном метании ножа на дистанции 3 метра среди женщин. Чемпионке удалось набрала 590 баллов. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Также в результате чемпионата и первенства Европы подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей — три золотые, три серебряные и четыре бронзовые.

На первенстве Европы среди юношей 14-15 лет Матвей Евланов завоевал две серебряные медали на дистанциях 4 и 5 метров и одну бронзовую на трехметровом расстоянии. Еще один спортсмен региона Иван Семеняченко завоевал «бронзу» среди юношей 16-17 лет на дистанции 6 метров. Среди девушек в категории 16-17 лет победителями стали Анна Жоржикова на дистанции 5 метров и Александра Колесникова на дистанции 4 метра, а на вторую ступень пьедестала поднялась Дарья Кучер на дистанции 4 метра.

На чемпионате Европы рекордсменка из Московской области Варвара Солдаткина завоевала золотую медаль на дистанции 3 метра и «бронзу» на дистанции 5 метров. Еще одна подмосковная спортсменка Ольга Кучер замкнула тройку призеров в новой дисциплине «безоборотное метание ножа» на дистанции 3,5 метра.

В течение четырех дней турнира метатели ножа соревновались в поражении мишеней с расстояния от трех до девяти метров. Главной задачей участников являлось набрать максимальное количество баллов из 600 возможных, воспользовавшись десятью сериями метаний по три попытки в каждой.

В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из России, Белоруссии, Греции, Сербии, Литвы и Латвии.

Чемпионат и первенство Европы по спортивному метанию ножа прошли с 12 по 17 июня в Калининграде на базе дворца спорта «Янтарный».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.