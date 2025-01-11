Подмосковная биатлонистка выиграла гонку преследования в рамках этапа Кубка России

сегодня в 16:27

Анастасия Халили стала победительницей гонки преследования в рамках программы четвертого этапа Кубка России по биатлону среди женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковная биатлонистка преодолела дистанцию 7,5 километров за 22 минуты 5,7 секунды, допустив три неточных выстрела на четырех огневых рубежах.

«Удивилась, что на первой стойке всё закрыла и второй рубеж закрывала хорошо, но с последним выстрелом, наверное, поспешила. Пользовалась сегодня своей сильной стороной — это ход. Не стала отсиживаться, везде работала. Понимала, что девочки лучше стреляют, а я быстро бегу, поэтому удавалось на каждом круге отыгрывать свой штраф», — прокомментировала победу в эфире телеканала Матч ТВ Анастасия Халили.

Из-за теплой погоды гонка преследования прошла в укороченном формате. Вместо стандартной дистанции в 10 километров, биатлонисты прошли 7,5 километров, также длина штрафных кругов была сокращена.

В воскресенье, 12 января, в Рязани пройдут суперспринты. Квалификация стартует в 11:00 (мск), финалы — в 14:00 (мск).

Четвертый этап Кубка России по биатлону среди мужчин и женщин проходит в Рязани на новом биатлонном комплексе «Алмаз».

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.