Подмосковье удостоили Всероссийской премии, как лучший спортивный регион страны

​Торжественная церемония награждения победителей состоялась в здании Олимпийского комитета России в рамках отраслевой выставки и форума «SPORTB2B EXPO&FORUM». Награда была вручена министру физической культуры и спорта Подмосковья Алексею Перову.

​Обладатели премии определялись в 28 различных номинациях. Победителем в номинации «Лучшая коммерциализация спортивного объекта» стал физкультурно-спортивный комплекс «ФСК-Салют» из Долгопрудного. Также организаторы отметили специальной статуэткой спортивно-оздоровительный комплекс «Знамя» в городе Ногинск Богородского округа, как один из лучших футбольных стадионов страны.

Всего на счету представителей Московской области победы в двух номинациях.

​Выставка и форум «SPORTB2B EXPO&FORUM» проходят с 23 по 24 апреля в Москве в выставочном центре «Main Stage». В мероприятии принимают участие более 100 компаний по строительству, проектированию, оборудованию, инвентарю и экипировке. Более 80% участников — российские производители, которые представляют программу импортозамещения для спортивных сооружений и клубов.

В рамках мероприятия также проходят: выставка и форум ледовых технологий «Ледовая индустрия», выставка и форум для директоров спортивных сооружений, международный конгресс «In Football», съезд главных инженеров спортивных объектов, съезд директоров детских спортивных школ, «фитнес и ФОКИ. Точки роста», выставка и конференция по IT-технологиям «IT In Sport», развитие городских пространств через спорт и активный отдых — «Спортивный город» — форум с представителями администраций городов, отвечающих за развитие спорта, а также на площадке проходит образовательная программа от «SportB2B LAB».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.