«По-хорошему завидую»: экс-игрок «Зенита» оценил шансы команды на победу в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев поделился своим мнением о перспективах петербургского клуба в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), а также дал оценку финансовым возможностям команды, сообщает Metaratings.ru .

По мнению Кобелева, именно «Зенит» обладает наилучшими шансами на победу в РПЛ. Клуб имеет возможность приобретать игроков, чья стоимость превышает бюджеты многих других команд лиги. Несмотря на необходимость адаптации новых футболистов, ожидается, что вскоре команда продемонстрирует высокий уровень игры.

«Бюджет у клуба неплохой. Я по-хорошему завидую тренерам, игрокам и болельщикам „Зенита“, они живут в хорошую финансовую эпоху для команды», — добавил экс-игрок.

В первом туре РПЛ «Зенит» одержал домашнюю волевую победу над «Ростовом» со счетом 2:1. 27 июля «сине-бело-голубые» встретятся с «Рубином» в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.