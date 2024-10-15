«По-французски говорите?»: Черчесов попал в скандал с властями Казахстана

Министерство туризма и спорта Казахстана потребовало объяснить слова тренера футбольной сборной республики Станислава Черчесова о казахском языке. Высказывания специалиста могли оскорбить национальный язык казахстанцев, сообщается в Telegram-канале спортивного ведомства.

Минспорта запросило объяснения у федерации футбола Казахстана. В ведомстве обратили внимание, что в соцсетях стали активно распространяться видео, на которых Черчесов, «предположительно, допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык».

«Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс», — добавили в Минспорта.

На упомянутом видео журналист задал Черчесову вопрос на казахском языке. В ответ на это главный тренер сборной республики и экс-тренер сборной РФ спросил у представителя прессы: «Вы сейчас по-французски говорите?»

До этого Черчесов уже попадал в скандал из-за казахского языка. В июне один из журналистов задал российскому специалисту вопрос по-казахски, в ответ на что тренер сказал: «Я извиняюсь, вы откуда?» Услышав ответ, что журналист из Казахстана, Черчесов спросил, почему представитель СМИ «так к нему обращается».

«По-осетински можно тебе отвечать?» — говорил Черчесов.