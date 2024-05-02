Пять медалей завоевали боксеры Подмосковья на чемпионате Европы в Сербии

Три золотые и две серебряные медали завоевала команда Московской области на чемпионате Европы по боксу в Сербии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Среди мужчин подмосковный боксер Дмитрий Двали из Балашихи завоевал титул чемпиона Европы в весовой категории до 54 кг.

«Это мой первый чемпионат Европы. Я доволен. Теперь идем к чемпионату мира. Это была одна из ступеней. Дай бог, выиграем. И немного профи боев проведем. Статус не поменялся. Еще одна галочка в моем послужном списке», — сказал Дмитрий Двали.

Награды высшей пробы и чемпионские титулы среди женщин завоевали спортсменка из Домодедова Юлия Чумгалакова в весовой категории до 48 кг и Дарима Сандакова в весовой категории до 70 кг, которая является воспитанницей СШОР по боксу Дмитровского округа.

Серебряными призерами стали еще одна домодедовская спортсменка Елена Бабичева в категории до 63 кг и химчанка Кристина Ткачева в весовой категории свыше 81 кг.

Всего в копилке сборной России три золотые и семь серебряных медалей у женщин и восемь золотых и по одной серебряной и бронзовой медали у мужчин. Боксеры Московской области сыграли решающую роль в победе национальной команды в общекомандном зачете чемпионата Европы.

Чемпионат Европы среди мужчин и женщин по боксу проходил с 18 по 28 апреля 2024 года в Белграде (Сербия) на арене «Пионер Холл».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.