Пять медалей взяли спортсмены Подмосковья на чемпионате Европы по гонкам

Три золотые и две серебряные медали завоевали спортсмены из Московской области в составе сборной России на чемпионате Европы по гонкам с препятствиями, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Трехкратной чемпионкой Европы стала Алиса Петрова. Она завоевала золотые медали в трех дисциплинах: короткая, длинная и командная гонка. Серебряным призером чемпионата в дисциплине «дистанция 100 метров» в Elite-зачете среди мужчин стал Никита Хайдуков. В аналогичной дисциплине, но среди женщин на вторую строчку поднялась Анастасия Ларина.

«Я счастлива, что мне удалось пополнить свое портфолио спортивных достижений золотыми медалями чемпионата Европы. Добавляет веса наградам и локация, где проводился чемпионат Европы. Она очень рельефная, крутые подъемы и спуски в горах, чего ранее никогда не было на подобных европейских стартах», — прокомментировала Алиса Петрова.

Седьмой чемпионат Европы по гонкам с препятствиями проходил с 12 по 16 июня на горнолыжном курорте «Альпе-Чимбра» в Италии. Соревнования проводились для четырех категорий участников: «Elite» (профессионалы), «Age group» (возрастные группы), «Para» (параатлеты) и «Open» (открытый забег). Организаторы предложили участникам следующие форматы: суперкороткая дистанция — 100 метров и 12 препятствий, короткая дистанция — 3 км и 20 препятствий, длинная дистанция — 15 км и 40 препятствий, командная гонка — 8 км и 20 препятствий, детская гонка — 800 метров и 10 препятствий, а также фан-формат — 8 км и 20 препятствий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.