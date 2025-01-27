Пять медалей выиграли спортсмены из Подмосковья на Кубке России по боксу

Пять медалей завоевали подмосковные спортсмены на Кубке России по боксу среди мужчин имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. В копилке боксеров из Московской области три серебряные и две бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Серебряными призерами турнира стали боксеры из Ногинска Володя Мнацаканян (в весовой категории 48 кг) и Константин Опольский (в весовой категории 60 кг), а также люберчанин Светослав Тетерин (в весовой категории +92 кг). Бронзовые награды завоевали Виталий Бойцов из Балашихи (в весовой категории 57 кг) и Алексей Семыкин из Электростали (в весовой категории 75 кг).

Соревнования были отборочным этапом для участия в чемпионате мира в составе сборной России.

Кубок России по боксу среди мужчин имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова прошел с 20 по 25 января в Самаре. В нем приняли участие 104 спортсмена из 38 регионов России. Турнир был организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.