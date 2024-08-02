Песков: в Кремле не видели боксерский поединок между трансгендером и итальянкой

По словам Пескова, бой на Играх в Париже между алжиркой Иман Хелиф и итальянкой Анджелой Карини в Кремле не смотрели и не горят желанием смотреть.

Политик считает, что олимпийское движение стало жертвой псевдолиберальных проявлений. По его словам, они стали граничить с извращениями.

Он отметил также, что предпочел бы вариант возвращения к классическим международным олимпийским традициям и мировоззрению, когда российские спортсмены выступали под своим флагом и завоевывали медали. Однако, по мнению Пескова, к тем временам уже вряд ли удастся вернуться.

Алжирская боксерша Хелиф провалила гендерный тест и была отстранена от соревнований в 2023 году, но ее допустили до участия на Играх в Париже в 2024 году. Она провела бой с Карини, продлившийся 46 секунд. Итальянка получила травму носа и отказалась от поединка, а после подведения итогов расплакалась.