«Боксерш» с мужской хромосомой допустили к женским соревнованиям на Олимпиаде

Baza: две «боксерши» с мужскими хромосомами допущены к женской Олимпиаде

Двое «боксерш», которых в Международной ассоциации бокса посчитали мужчинами, были допущены к женским соревнованиям на парижской Олимпиаде, сообщает Baza .

Алжирская и тайваньская «спортсменки» Иман Халиф и Линь Юйтин не смогли пройти тест на определение пола во время Чемпионата мира 2023 года по силовому виду спорта среди слабого пола.

Он показал у «девушек» слишком высокий уровень тестостерона и хромосомы с генотипом мужчин. Из-за этого Международная ассоциация бокса отстранила Халиф и Юйтин от женского турнира.

Однако Международный олимпийский комитет посчитал, что обе спортсменки — женщины. Их допустили к участию в соревнованиях на парижской Олимпиаде. В результате одна из «боксерш» быстро победила в бою — сломала сопернице нос через 46 секунд после первого удара гонга.

Ранее актер Филипп Катерин извинился за шокирующее представление на Олимпиаде. Он сыграл роль голого Диониса.