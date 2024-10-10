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Первый чемпионат по киберспорту прошел в Дмитровском округе

В Центре культурного развития «Подосинковский» Дмитровского городского округа состоялся первый чемпионат по киберспорту. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Принять участие в соревнованиях между собой решили игроки „Brawl stars“. Суть этой популярной игры в том, чтобы получить как можно больше кубков и открыть самых сильных героев. Азартно собирая трофеи и жетоны, открывая игровые кейсы, сражались юные киберспортсмены. Поздравляем ребят и желаем им новых побед и интересных соревнований!» — сказали организаторы чемпионата.

В финале определилась тройка призёров супер-геймеров: золото завоевал Иван Бочагов, серебро у Николая Кириллова и бронза у Егора Кадеева.

Победители турнира были награждены кубками и призами. Остальные участники соревнования получили памятные медали и дипломы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.

