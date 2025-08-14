«Пари Сен-Жермен» впервые завоевал Суперкубок УЕФА

В итальянском Удине на стадионе «Фриули» состоялся захватывающий поединок за Суперкубок УЕФА между французским «Пари Сен-Жермен» и английским «Тоттенхэмом», сообщает ТАСС .

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. «Тоттенхэм» вышел вперед благодаря голам Микки ван де Вена на 39-й минуте и Кристиана Ромеро на 48-й.

Однако в концовке встречи ПСЖ сумел сравнять счет — сначала отличился Ли Кан Ин на 85-й минуте, а затем на четвертой добавленной минуте Гонсалу Рамуш принес своей команде ничью.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались парижане, победив со счетом 4:3. Эта победа стала для ПСЖ исторической — клуб впервые в своей истории завоевал Суперкубок УЕФА.

В прошлом сезоне «Пари Сен-Жермен» впервые выиграл Лигу чемпионов, а «Тоттенхэм» стал победителем Лиги Европы.