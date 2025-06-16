«Пари НН» и «Крылья Советов» ведут борьбу за игрока «Спартака» Зиньковского

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Согласно информации издания, одной из сложностей, которая может возникнуть во время переговоров нижегородской команды по футболисту, может стать зарплата игрока. На данный момент она составляет 600 тыс. евро.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Зиньковский играл за «Крылья Советов» на правах аренды. За сыгранные 24 матча футболист отметился четырьмя результативными передачами. Согласно информации Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 2,5 млн евро.

Ранее стало известно, что контакты футболистов РПЛ Алексея Батракова («Локомотив»), Матвея Кисляка (ЦСКА), Данилы Козлова («Краснодар») и прочих нашли в слитой базе нелегальной букмекерской конторы.