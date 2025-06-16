Новый скандал в футболе: звезд РПЛ могут навсегда дисквалифицировать за ставки

Контакты футболистов РПЛ Алексея Батракова («Локомотив»), Матвея Кисляка (ЦСКА), Данилы Козлова («Краснодар») и прочих нашли в слитой базе нелегальной букмекерской конторы (БК), утверждает «Mash на спорте» . Если информация о том, что спортсмены делали ставки подтвердится, то у восходящих звезд РПЛ начнутся проблемы — за это профессиональным игрокам может грозить пожизненная дисквалификация.

Базу одной из нелегальных российских БК взломали в конце 2024 года. Хакеры скачали все данные «ставочников» и, по словам владельцев организации, требовали 15 000 000 долларов, чтобы не выкладывать сведения в открытый доступ. Взломщики не получили требуемую сумму, после чего слили всю информацию о клиентуре.

Журналисты утверждают, что нашли в базе действующие контакты минимум 14 профессиональных российских футболистов. Предположительно, услугами конторы также могли пользоваться Алексей Миронов («Ростов»), Кирилл Глебов (ЦСКА), Давид Бязров («Зенит-2») и другие игроки.

По данным издания, всего в слитой базе числится 100 миллионов контактов.

Ранее полузащитника казанского «Сокола» Александр Циберкина дисквалифицировали от любой футбольной деятельности на 10 лет. Он нарушил статьи 18 и 21 регламента РФС по этике (запрет на участие в тотализаторах и азартных играх; запрет субъектам футбола любое прямое или косвенное влияние с целью манипуляции результатами матчей), сообщал РБК.

