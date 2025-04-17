По информации издания The Athletic, известного российского хоккеиста Артемия Панарина обвинили в сексуальном насилии над сотрудницей «Нью-Йорк Рейнджерс». Якобы инцидент произошел в декабре 2023 года, сообщает Mash .

Оказалось, что в прошлом году хоккеист и компания, владеющая клубом из NY, выплатили пострадавшей девушке компенсацию. До этого она обратилась в полицию и написала на Панарина заявление о сексуальном насилии.

После достижения соглашений о неразглашении и отказе от признания вины девушка покинула «Нью-Йорк Рейнджерс». Из-за этого история не была известна общественности. Информация неожиданно всплыла перед плей-офф.

По версии американских СМИ, насилие случилось во время выездной сессии команды. Якобы хоккеист отобрал у девушки телефон и заявил, что отдаст его только в том случае, если она поднимется с ним в отельный номер. Когда она вошла в комнату, Панарин прижал сотрудницу к кровати, но та смогла вырваться и убежать.

Ранее тренер академии «Ангелы Плющенко» и мама сестер-фигуристок Людмила Алферова заявила, что тренер Сергей Розанов домогался ее дочери Вероники, когда девочке было 11 лет. Сама Вероника также подтвердила, что наставник проявлял к ней нездоровое внимание.