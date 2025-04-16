«Его тянет на малышей»: экс-тренера академии Плющенко обвинили в домогательствах

Тренера Розанова обвинили в домогательствах к Жилиной, когда ей было 11 лет

Тренер академии «Ангелы Плющенко» и мама сестер-фигуристок Людмила Алферова заявила, что тренер Сергей Розанов домогался ее дочери Вероники, когда девочке было 11 лет. Сама Вероника также подтвердила, что наставник проявлял к ней нездоровое внимание, сообщает «Спорт-Экспресс» .

«Если бы я сейчас вам написала про Розанова. Как он к Нике в 11 лет приставал, вы бы были в шоке, что я знаю, но интервью будет позже. <…> Меня рядом не было, но ребенок звонил, говорил, что Розанов ее тащит в свой номер… Никто ей не помог», — написала Алферова в чате Telegram-канала «Бархатный конек».

По словам наставницы, этой ситуации не хотели давать огласку. Алферова добавила, что когда о домогательствах Розанова к ее дочери узнал фигурист Евгений Плющенко, то он уволил специалиста из своей академии.

«Розанов — это зло!!! Он застрял в подростковом периоде, его тянет на малышей», — написала Людмила Алферова.

В России несколько спортивных школ отказались от услуг Сергея Розанова. Сейчас, судя по постам в социальных сетях, наставник тренирует детей за рубежом.

Позже сама Вероника Жилина подтвердила ТАСС, что ее домогался Сергей Розанов. По ее словам, неподобающее поведение тренера вскрылось во время сборов в Кисловодске в 2021 году.

«Он предлагал и долго уговаривал сделать мне массаж, я отказывалась, я тогда в номере одна жила», — утверждает фигуристка.