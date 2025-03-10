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Овечкин сократил отставание от Гретцки до восьми шайб

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 886-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до восьми голов, сообщает РИА Новости .

Хоккеист отметился заброшенной шайбой в домашнем матче против «Сиэтл Кракен»

Теперь на счету россиянина 886 голов.

Пока лучшим снайпером в НХЛ считается Уэйн Гретцки, на счету канадца 894 гола в 1487 матчах.

Аналитики телеканала ABC высчитали точный день, когда хоккеист Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб. По их подсчетам, это произойдет 13 апреля.