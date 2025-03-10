Овечкин сократил отставание от Гретцки до восьми шайб
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 886-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до восьми голов, сообщает РИА Новости.
Хоккеист отметился заброшенной шайбой в домашнем матче против «Сиэтл Кракен»
Теперь на счету россиянина 886 голов.
Пока лучшим снайпером в НХЛ считается Уэйн Гретцки, на счету канадца 894 гола в 1487 матчах.
Аналитики телеканала ABC высчитали точный день, когда хоккеист Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб. По их подсчетам, это произойдет 13 апреля.