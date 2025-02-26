Американцы считают, что Овечкин побьет рекорд Гретцки 13 апреля

Аналитики телеканала ABC высчитали точный день, когда хоккеист Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб. По их подсчетам, это произойдет 13 апреля, сообщает Mash .

Телеканал стал обладателем прав на трансляцию матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс». Аналитики подсчитали, что в среднем за карьеру в США Овечкин забивает 0,60 шайб за игру. В этом сезоне его результат — 0,71.

Если хоккеист продолжит показывать такие впечатляющие результаты, то сможет побить рекорд легендарного Гретцки во время матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс».

Накануне Овечкин забил 883-ю шайбу, играя против «Калгари Флэймз». После матча вратарь Даниэль Владарж заявил, что будет рассказывать детям, как ему забил легендарный хоккеист.

Ранее Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ. Хоккеист также занимает второе место в списке лучших снайперов лиги после Уэйна Гретцки, у которого 894 гола.