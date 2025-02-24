Александр Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

Российский хоккеист, нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ. Он также занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, сообщает Sportbox.ru .

23 февраля «Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» со счетом 7:3. Во время матча Овечкин оформил хет-трик. Вторыми звездами признали нападающих Джейсона («Даллас») и Николаса («Торонто») Робертсонов. Третья звезда — вратарь «Нью-Джерси» Николас Доус.

Овечкину 39 лет. В регулярных чемпионатах НХЛ он забил 882 шайбы, а с учетом плей-офф — 954 шайбы. По всем показателям российский хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ после Уэйна Гретцки.

Канадец выступал в НХЛ 20 лет с 1978 по 1998 годы. Овечкин продолжает погоню за рекордом Гретцки.