Овечкин продолжает погоню за рекордом Гретцки

сегодня в 22:36

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 13 шайб

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил две шайбы в чемпионате НХЛ в ворота «Эдмонтон Ойлерз», сообщает РИА Новости .

Это 880-е и 881-е взятие ворот российским хоккеистом в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 13 шайб.

В предыдущем матче российскому хоккеисту отличиться не удалось.

Канадец Уэйн Гретцки выступал в НХЛ 20 лет с 1978 по 1998 годы.