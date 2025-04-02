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Овечкин сократил отставание от Гретцки до трех шайб

Российский хоккеист Александр Овечкин сократил отставание от рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до трех шайб, сообщает РИА Новости .

Российский нападающий забросил шайбу в матче первенства против «Бостон Брюинз». Хоккеист довел общее число своих голов в чемпионатах до 891.

Уэйн Гретцки установил рекорд НХЛ по наибольшему количеству заброшенных шайб — 894.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что российского хоккеиста американской команды «Вашингтон» могут представить к государственной награде после возвращения на Родину.