Овечкин сократил отставание от Гретцки до трех шайб
Российский хоккеист Александр Овечкин сократил отставание от рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до трех шайб, сообщает РИА Новости.
Российский нападающий забросил шайбу в матче первенства против «Бостон Брюинз». Хоккеист довел общее число своих голов в чемпионатах до 891.
Уэйн Гретцки установил рекорд НХЛ по наибольшему количеству заброшенных шайб — 894.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что российского хоккеиста американской команды «Вашингтон» могут представить к государственной награде после возвращения на Родину.