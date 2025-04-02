Овечкин сократил отставание от Гретцки до трех шайб

Спорт

Российский хоккеист Александр Овечкин сократил отставание от рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до трех шайб, сообщает РИА Новости.

Российский нападающий забросил шайбу в матче первенства против «Бостон Брюинз». Хоккеист довел общее число своих голов в чемпионатах до 891.

Уэйн Гретцки установил рекорд НХЛ по наибольшему количеству заброшенных шайб — 894.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что российского хоккеиста американской команды «Вашингтон» могут представить к государственной награде после возвращения на Родину.