Двукратный олимпийский чемпион заявил, что Овечкина могут представить к госнаграде

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что российского хоккеиста американской команды «Вашингтон» могут представить к государственной награде после возвращения на Родину, сообщает Газета.ru .

«Конечно, приятно, что наш игрок, звезда, патриот, устанавливает рекорд. Но он устанавливает его в НХЛ. Его, наверное, наградят, когда он закончит карьеру, приедет в Россию. Он любит свою родину. Просто наградят его не сейчас, когда он еще выступает в США», — сказал Кожевников.

По его словам, по возвращении Овечкин займется популяризацией хоккея.

В матче против «Сан-Хосе Шаркс» Овечкин забил гол и таким образом увеличил количество своих голов до 887. Сейчас он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. От Гретцки он отстает на 7 голов, чтобы побить рекорд, он должен поразить ворота соперников еще 8 раз.