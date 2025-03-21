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Овечкин сократил отставание от Гретцки до шести шайб

Российский хоккеист Александр Овечкин сократил отставание от рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до шести шайб, сообщает РИА Новости .

Россиянин забросил шайбу в матче первенства против «Филадельфии Флайерз».

Овечкин довел общее число своих голов в чемпионатах до 888.

Уэйн Гретцки установил рекорд НХЛ по наибольшему количеству заброшенных шайб — 894.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что российского хоккеиста американской команды «Вашингтон» могут представить к государственной награде после возвращения на Родину.