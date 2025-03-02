Овечкин сократил отставание от Гретцки до десяти шайб

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге до десяти голов, сообщает РИА Новости .

Хоккеист отметился заброшенной шайбой в матче первенства против «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Теперь на счету россиянина 884 гола.

Пока лучшим снайпером в НХЛ считается Уэйн Гретцки, на счету канадца 894 гола в 1487 матчах.

Аналитики телеканала ABC высчитали точный день, когда хоккеист Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб. По их подсчетам, это произойдет 13 апреля.