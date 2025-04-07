Овечкин признался, что чувствовал переживания российских фанатов

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что чувствовал поддержку из России и передал всем спасибо, сообщает РИА Новости .

«Конечно, сколько мне сообщений, сколько было посланий и от друзей, родных, близких. Конечно, чувствовалось, что вся страна переживает, вся страна болеет и огромное им спасибо», — рассказал хоккеист.

Российский хоккеист Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз» забил 895-ю шайбу на матче в США, чем в итоге побил рекорд Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Рекордную шайбу Овечкин забил на игре с «Нью-Йорк Айлендерс». Теперь хоккеист является лучшим снайпером всех времен существования НХЛ. Новый рекорд установлен на отметке 895 шайб. Грецки в свое время забил 894 шайбы.