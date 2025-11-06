Овечкин обновил снайперский рекорд в матче против «Сент-Луис Блюз»

сегодня в 05:45

Овечкин установил историческое достижение в НХЛ с 900-й заброшенной шайбой

В ходе регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин достиг беспрецедентной отметки в 900 результативных бросков, сообщает РИА Новости .

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» отличился во втором периоде матча против «Сент-Луис Блюз», отправив шайбу вдоль линии ворот.

Этот гол стал для 40-летнего хоккеиста третьим в текущем сезоне 2025/26 и позволил укрепить его статус как одного из величайших снайперов в истории лиги.

Инцидент с попыткой канадского вратаря соперников скрыть историческую шайбу в экипировке добавил драматизма моменту — судейская бригада оперативно вмешалась, чтобы вернуть спортивный артефакт.