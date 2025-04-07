«Отличная работа, Ови!»: Медведев поздравил Овечкина с рекордом

«895! Отличная работа, Ови!» — написал он в соцсети Х.

Российский хоккеист Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз» забил 895-ю шайбу на матче в США, чем в итоге побил рекорд Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Рекордную шайбу Овечкин забил на игре с «Нью-Йорк Айлендерс». Теперь хоккеист является лучшим снайпером всех времен существования НХЛ. Новый рекорд установлен на отметке 895 шайб. Грецки в свое время забил 894 шайбы.