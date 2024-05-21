Открытый футбольный турнир «Удар в девятку» прошел в Ленинском округе

В Ленинском городском округе в 9-й раз состоялся ежегодный футбольный турнир «Удар в девятку», в котором приняли участие свыше 600 учащихся школ муниципалитета. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Особенностью турнира является возможность проявить себя на футбольном поле как у профессиональных спортсменов, так и у любителей. Ежегодно в соревнованиях принимают участие ребята из всех школ муниципалитета, их готовят учителя физической культуры. Наш турнир поддерживает Федерация футбола Московской области и его традиционно посещают заслуженные спортсмены, это является дополнительной мотивацией для подрастающих спортсменов. В этом году среди почетных гостей нас посетил заслуженный мастер спорта, многократный чемпион по футболу, Дмитрий Ларионов», — сказал организатор турнира, мастер спорта международного класса Максим Слесарев.

В пресс-службе уточнили, что победителями турнира «Удар в девятку» стали команды из Видновской школы № 7, Развилковской, Мисайловской и Молоковской школ. Лучшими игроками турнира стали: Рамис Мозуков, Георгий Бизин, Матвей Федорченко, Николай Бенев, Матвей Глот, Юра Гукасян, Илья Коняхин, Тимофей Смирнов, Гор Авакян, Иван Прошин, Борис Скоробогатов и Содин Холбобоев.

«Для большинства юных футболистов этот турнир стал дебютным. Несмотря на волнение, все команды показали блестящую, слаженную игру и полную самоотдачу», — добавил Слесарев.

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