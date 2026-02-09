Оргкомитет Олимпиады пообещал разобраться в проблеме с поломкой медалей

Оргкомитет Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо пообещал выяснить причину и разобраться с проблемой поломки медалей у спортсменов, сообщает ТАСС .

Поводом стали жалобы спортсменов в соцсетях. Они указали на рвущиеся у наград ленты. Из-за этого медаль шведской лыжницы Эббы Андерссон повредилась и потерялась в снегу.

«Мы стараемся понять, в чем проблема, и уделим особое внимание этой проблеме. Чрезвычайно важно, чтобы все было отлично во время вручения медалей. Это один из самых главных моментов, мы работаем над этим», — отметил главный операционный директор оргкомитета Игр Андреа Франчизи.

Олимпиада завершится 22 февраля.

Ранее две лыжницы переломались во время соревнований на зимних Олимпийских играх после жестких падений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.