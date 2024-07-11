сегодня в 13:34

Олимпийский комитет выплатил компенсации спортсменам, не допущенным к Олимпиаде

Олимпийский комитет РФ выплатил компенсации спортсменам, которые не получили возможности принять участие в Олимпийских играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, сообщает РИА Новости.

Гендиректор ОКР Владимир Сенглеев отметил, что компенсации получили 245 спортсменов.

«Это те атлеты, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус», — уточнил он.

Сенглеев добавил, что последние выплаты состоялись во Всероссийский олимпийский день, 23 июня.

Ранее на Олимпиаду россиян допустили только в нейтральном статусе и при условии, что они соответствуют специальным критериям.