Олимпийский чемпион Васильев заявил, что биатлон без россиян является пародией

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Петербурга Дмитрий Васильев заявил, что Международные соревнования без российских спортсменов являются пародией на биатлон, сообщает РБК .

«Мне не очень интересно смотреть за международными турнирами. Это пародия на биатлон. Доминируют только норвежские спортсмены, которым разрешено легально использовать допинг под мнимым предлогом болезней», — сказал Васильев.

Он подчеркнул, что снижение уровня российских спортсменов может быть связано с отсутствием международных соревнований, поскольку только в условиях непосредственного соперничества с сильнейшими можно оценить уровень подготовки.

При этом Васильев добавил, что в случае допуска на международные соревнования у России есть спортсмены, которые имеют хорошую подготовку и способны достойно выступить.

После начала СВО Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. В ноябре в IBU заявили, что не отменят отстранение биатлонистов из РФ и Белоруссии до окончания российско-украинского конфликта.

Ранее ФИФА включила Крым в состав России во время жеребьевки отбора чемпионата мира (ЧМ-2026). Украинская ассоциация футбола намерена подать протест.