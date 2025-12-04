Олимпийский чемпион Сергей Светлов провел мастер-класс для хоккеистов в Орехово-Зуеве

Олимпийский чемпион Сергей Светлов 3 декабря провел мастер-класс для юных хоккеистов спортивной школы «Спартак-Орехово» в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный» в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Светлов, олимпийский чемпион 1988 года и легендарный советский хоккеист, посетил Орехово-Зуево, где провел мастер-класс для воспитанников спортивной школы «Спартак-Орехово». Мероприятие прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный».

В ходе занятия Светлов обучал юных спортсменов приемам контроля шайбы, точным и быстрым передачам, а также элементам маневрирования и смены направления на льду. Хоккеист поделился опытом, рассказал истории из своей спортивной карьеры и ответил на вопросы участников.

Все участники мастер-класса получили памятные подарки и автографы от олимпийского чемпиона. По словам организаторов, встреча стала для ребят источником мотивации и вдохновения для дальнейших занятий хоккеем.

