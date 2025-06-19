Очередь за автографами выстроилась к Карпину и Аршавину на ПМЭФ

Люди встают в длинные очереди ради того, чтобы взять автограф у главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина и футболиста Андрея Аршавина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах запечатлено, как спортсмены стоят у своего стенда. Люди, пришедшие на ПМЭФ, подходят к Карпину и Аршавину, чтобы взять автографы.

Также посетители не упускают шанс сфотографироваться с тренером и футболистом. На видео запечатлена длинная очередь из желающих урвать фото с Карпиным и Аршавиным, выстроившаяся у стенда.

Всего рядом со спортсменами собрались несколько десятков человек.

Ранее Аршавин назвал главное событие в истории российского футбола. По его словам, таковым стало получение «бронзы» на чемпионате Европы-2008.