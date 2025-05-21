Андрей Аршавин, ранее выступавший за «Зенит» и национальную сборную, считает, что наиболее значимым моментом в истории российского футбола является не победа «Зенита» в Кубке УЕФА, а бронзовые награды, полученные на Евро-2008, сообщает Metaratings.ru .

14 мая «Зенит» отпраздновал годовщину победу в Кубке УЕФА.

«На мой взгляд, главным событием в российском футболе была „бронза“ на чемпионате Европы-2008», — отметил футболист, отвечая на вопрос о том, считает ли он триумф «Зенита» в Кубке наиболее важным в российском футболе.

На чемпионате Европы 2008 года российская сборная под руководством Гуса Хиддинка в четвертьфинале обыграла команду Нидерландов со счетом 3:1 и прошла в полуфинал, что обеспечило ей бронзовые медали. Аршавин, оформивший 1+1 по системе «гол+пас», был назван лучшим игроком этого матча.