Объявлены соперники сборной России по футболу на сентябрьских матчах

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Сборная России по футболу сыграет с командами Вьетнама и Таиланда в сентябре

В сентябре 2024 года футбольная сборная России проведет 2 матча против иностранных команд. Подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть против футболистов Таиланда и Вьетнама, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По данным пресс-службы Российского футбольного союза (РФС), обе встречи национальная команда России проведет на выезде.

Так, 5 сентября россияне сыграют против сборной Вьетнама в Ханое. Встреча пройдет на национальном стадионе «Ми Динь» и начнется в 16:00 по московскому времени.

Двумя днями позже российские футболисты проведут матч против сборной Таиланда. Товарищеская встреча Таиланд — Россия состоится 7 сентября в 16:00 по Москве.