сегодня в 18:00

Новый спорткомплекс появился на территории школы в Подмосковье в 2024 г

Новый спортивный комплекс открылся в Воскресенске на территории МОУ «СОШ «Вектор». Программа Московской области «Открытый стадион», инициированная губернатором, стремительно преображает спортивную инфраструктуру региона, делая ее доступнее для всех жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый стадион стал любимым местом отдыха для жителей, способствует популяризации здорового образа жизни и активного времяпрепровождения.

Программа «Открытый стадион», стартовавшая в 2021 году, преследует цель обеспечить свободный доступ к качественной спортивной инфраструктуре для всех граждан Московской области, вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

При разработке проекта главным было обеспечение безопасности учащихся. Спортивная площадка отгорожена от образовательного учреждения и имеет отдельный вход. По периметру также установлены камеры видеонаблюдения, которые подключены к системе «Безопасный регион».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.