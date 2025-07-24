Новый инвентарь передали спортшколе олимпийского резерва города Бронницы

Накануне благодаря поддержке Минспорта РФ, министерства физической культуры и спорта Московской области и администрации городского округа Бронницы, воспитанники и тренеры спортшколы олимпийского резерва имени Александра Сыроежкина получили новый спортивный инвентарь и оборудование. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Отделение футбола пополнилось несколькими комплектами ворот и мячами, что позволит юным футболистам проводить тренировки на высоком уровне. Также отделение гребли на байдарках и каноэ получило две моторные лодки и 8 гребных лодок — это значительно улучшит условия для занятий и повысит качество тренировок. Такие обновления помогут спортсменам еще лучше подготовиться к предстоящим соревнованиям и достичь новых высот.

Передача нового оборудования состоялась при участии замглавы округа Бронницы по социальным вопросам Натальи Меньшиковой, председателя Совета депутатов Александра Каширина, депутатов Сергея Старых и Максима Васильева, а также директора СШОР Дениса Королева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.

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