Новая жизнь и лишние килограммы: спрос на фитнес-клубы вырос после праздников

Число поисковых запросов в Сети на тему абонементов в отечественные фитнес-клубы увеличилось в 1,5–2 раза по сравнению с показателями несколько месяцев назад. Такой же пик популярности спортзалов наблюдается весной, когда россияне начинают готовиться к отпускам.

В январе этот рост наблюдается после обильных застолий и набора лишнего веса. А еще, как рассказали психологи, из-за того, что люди активно интересуются темой спорта, делают установки «Новый год — новая жизнь». Несмотря на постоянно откладывание начинаний «на завтра», некоторые сдерживают обещания и доходят до спортклубов.

Нутрициологи и тренеры подчеркнули, что не нужно гнаться за быстрым уменьшением веса, так как в этом случае он может вернуться. Чтобы правильно похудеть, следует сосредоточиться на питании и дисциплине. В течение дня должно быть несколько полноценных приемов пищи, где есть белки, жиры, углеводы и клетчатка. Кроме того, много овощей и зелени обеспечит длительное насыщение и детоксикацию организма после застолья.

Тренировки следует начинать аккуратно, постепенно повышая физическую активность, считают фитнес-тренеры. Сначала следует делать по 10 тыс. шагов в день и комплексы против отеков, а потом подключать сложные упражнения и занятия на тренажерах.