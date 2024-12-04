Новая спортплощадка в гимназии Подмосковья прошлась по душе ребятам

В Серпухове на территории гимназии № 1 работает новая спортивная площадка. Площадь объекта — 600 кв. м. Проект полностью реализован за счет муниципального бюджета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадка отлично подходит не только для занятий спортом, но и для активного отдыха учащихся. В этом году к гимназии № 1 присоединились три детских сада: «Земляничка», «Кораблик» и «Радуга». В этих дошкольных учреждениях с самого раннего возраста стараются приучать детей к активному образу жизни и спорту. Объект стал отличным подспорьем в этой работе.

Новая спортивная площадка очень востребована у учащихся, а современные уличные тренажеры и игровые объекты пришлись по душе ребятам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.