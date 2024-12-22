Николай Морилов провел мастер-класс для жителей Подмосковья

Бронзовый призер Олимпийских игр Николай Морилов провел мастер-класс по технике бега на лыжах на лыжном стадионе «Снежинка» имени Анфисы Резцовой. Мероприятие стало вторым в рамках проекта «Тренировки со звездами в парках». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Титулованный лыжник провел для участников разных возрастов олимпийскую разминку, рассказал о технике бега на лыжах, ошибках и о том, как их избежать. Спортсмен-олимпиец отметил большой интерес, который проявляли дети. Для многих лыжи были лишь забавой, но после мастер-класса участники почувствовали свои возможности, уверенность и «загорелись» этим видом спорта.

«Сначала были трудности, но я вижу, что ребята втянулись. И даже те, кто сначала с трудом стояли на лыжах, потом гоняли и разворачивались вокруг конусов очень быстро. Был нескрываемый азарт. Это очень приятно, что у них такой прогресс. Мы провели тренировки технических навыков, у детей явно стало лучше получаться. Есть что показать, рассказать, есть понимание, как улучшить навыки даже за короткий период, в игровой форме детям. Они уже будут лучше тормозить, поворачивать, более безопасно чувствовать себя на спусках и правильно ходить на лыжах», — сказал бронзовый призер Олимпийских игр Николай Морилов.

После мастер-класса у всех участников была возможность получить автограф, сделать памятную фотографию и задать свои вопросы титулованному спортсмену.

Добавим, что помимо тренировки с призером Олимпийских игр всех гостей ждала спортивно-развлекательная программа, которая включала эстафеты, динамичные конкурсы, «Колесо фортуны», лототрон и многое другое. Победители получили памятные призы от министерства физической культуры и спорта Московской области.

Напомним, что старт новому подмосковному проект дал Михаил Девятьяров-младший, который провел первую тренировку в Лыткарине в лесопарке «Волкуша».

Информация о датах и местах проведения следующих тренировок размещается в социальных сетях министерства спорта Подмосковья и на сайте https://welcome.mosreg.ru/.

«Тренировка со звездами в парках» проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.