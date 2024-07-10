За выход в финал европейского футбольного турнира в среду поборются команды Нидерландов и Англии.

Начало игры в 22:00 по московскому времени. Посмотреть прямую трансляцию можно будет на онлайн-платформе Okko.

Команды выйдут на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» в немецком Дортмунде. Главным судьей матча будет Феликс Цвайер.

Нидерланды в четвертьфинале обыграли сборную Турции со счетом 2:1, а англичане в серии пенальти оказались сильнее швейцарцев (1:1, по пенальти 5:3).

Шансы на победу сборной Туманного Альбиона оцениваются выше, чем у их соперников. Некоторые эксперты считают, что команда Нидерландов вышла в полуфинал только из-за слабости соперников, доставшихся ей по распределению в турнире.

При этом англичане смогли выиграть только один матч в основное время. Остальные победы были в дополнительное время или по серии пенальти. При этом такой подход дал результат. Но, возможно, именно в полуфинале англичане попробуют переиграть «оранжевых» в основное время.

Также обе команды забивали голы в турнире, поэтому специалисты считают, что в матче может быть забито 2-3 мяча.

Чемпионат Европы по футболу проходит раз в 4 года. Турнир проводят среди команд, входящих в состав УЕФА. Финал Евро-2024 запланировано провести 14 июля, начало в 21:00 по московскому времени. Сборные, прошедшие до конца состязания, встретятся на «Олимпийском стадионе» в Берлине.