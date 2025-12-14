сегодня в 17:27

Непряева получила квоты на Олимпиаду в скиатлоне, марафоне и раздельной гонке

Российская лыжница Дарья Непряева получила квоты для участия в Олимпийских играх в гонке с раздельным стартом, марафоне и триатлоне. 14 декабря она пришла 20-й в гонке с раздельным стартом свободным стилем на третьем этапе Кубка мира, прошедшем в швейцарском Давосе, сообщает РИА Новости .

Непряева прошла дистанцию 10 километров за 27 минут 45,1 секунд. Она на 1 минуту 10,2 секунды отстала от Каролин Симпсон-Ларсен из Норвегии, которая победила в забеге (26.34,9).

На втором месте оказалась Илар Моа из Швеции. Отставание составило 2,1 секунд.

Третью позицию заняла Астрид Слинд из Норвегии (+2,2).

Зимние ОИ-2026 пройдут в итальянских регионах Венето и Ломбардия. Соревнования будут с 6 по 22 февраля 2026 года.

13 декабря Непряева получила квоту на зимней Олимпиаде 2026 года в Италии. Она успешно выступила в спринте.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.