сегодня в 16:57

Непряева завоевала квоту на участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии

Российская лыжница Дарья Непряева обеспечила себе место на зимней Олимпиаде 2026 года в Италии благодаря успешному выступлению в спринте. В субботнем квалификационном забеге спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Давосе, Швейцария, Непряева финишировала 39-й, сообщает ТАСС .

Отставание россиянки от лидера спринта, шведки Йонны Сундлинг, составило 9,67 секунды, что оказалось достаточным для выполнения необходимого олимпийского квалификационного критерия.

До этого FIS предоставила Непряевой статус нейтрального атлета. 14 декабря спортсменка попытается завоевать еще одну олимпийскую квоту в индивидуальной гонке на 10 км.

23-летняя Дарья Непряева — чемпионка мира среди юниоров и вице-чемпионка взрослого мирового первенства, двукратная чемпионка России, а также обладательница серебряных и бронзовых медалей национальных чемпионатов.

Ранее Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию, разрешив российским спортсменам, соответствующим критериям нейтральности, участвовать в соревнованиях под эгидой FIS.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

