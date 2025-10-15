Немецкая «Боруссия» отожгла под российский трек и разозлила украинцев

Немецкий футбольный клуб «Боруссия» выложил в соцсетях видеоролик, в котором звучит песня из российского мультфильма. Это очень разозлило украинских фанатов, сообщает «Абзац» .

В ролике звучит композиция из популярного детского мультфильма «Маша и медведь». В кадре запечатлены бывшие защитники команды.

Реакция жителей Украины оказалась бурной. Они оставили под роликом гневные комментарии и заявили о «неуважении». Однако в самой «Боруссии» на это не отреагировали.

Между тем ролик уже набрал больше 20 тыс. просмотров.

Ранее 28-летний полузащитник сборной Бразилии и «Зенита» Жерсон инициировал встречу с руководством «Зенита» на фоне слухов о его уходе. Он заявил, что планирует как можно скорее вернуться к матчам и не намерен покидать клуб.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.