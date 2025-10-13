Жерсон инициировал встречу с руководством «Зенита» на фоне слухов о его уходе

28-летний полузащитник сборной Бразилии и «Зенита» Жерсон инициировал встречу с руководством петербургского клуба на фоне слухов о его возможном уходе из команды, сообщает Metaratings.ru .

Жерсон заявил, что планирует как можно скорее вернуться к матчам и не намерен покидать «Зенит».

Ранее в бразильских изданиях писали, что футболист рассматривает переход в «Палмейрас», якобы проявляющий интерес к полузащитнику «Зенита».

Футболист выступает за петербургский клуб с июля 2025 года и все еще находится в процессе восстановления. За «Зенит» он провел шесть матчей, не отметившись результативными действиями.

