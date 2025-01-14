Не почернела: паралимпиец Торсунов рассказал, как выглядит его медаль из Парижа

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Паралимпиец Торсунов пояснил, что сгнили только бронзовые медали Игр в Париже

Российский легкоатлет Евгений Торсунов, завоевавший золото на Паралимпийских играх в Париже в 2024 году, рассказал, что его медаль не испортилась, сообщает Metaratings.ru .

Ранее многие спортсмены — участники Паралимпиады-2024 пожаловались, что их медали начали гнить, и вернули их в оргкомитет Игр.

По словам Евгения, с его медалью все отлично.

«Она не изменилась, в хорошем состоянии. Так понимаю, что с проблемами столкнулись обладатели бронзовых медалей. С золотыми медалями все в порядке», — сказал спортсмен.

На Паралимпиаде в Париже Торсунов выиграл золото по прыжкам в длину в классе Т36, прыгнув на 5,83 м.