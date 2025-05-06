«Не мне решать»: Аршавин высказался о привлечении молодежи в «Зените»

Футболист Аршавин: не мне решать, будут ли привлекаться игроки из молодежки

Легендарный российский футболист, заместитель председателя правления «Зенита» по спортивном развитию Андрей Аршавин заявил, что он не имеет отношения и права голоса в вопросе привлечения в основной состав команды игроков из молодежной сборной, сообщает Metaratings.ru .

«Не мне решать, будут ли привлекаться игроки из молодежки. Например, Дмитрий Васильев много пропустил. Сейчас он сыграл впервые за долгое время за дубль. То, как он будет играть, нужно смотреть уже по основе», — прокомментировал ситуацию Аршавин.

На сегодня после 27 туров в нынешнем сезоне «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице с 57 очками, уступая только «Краснодару» 4 балла. В следующим туре петербуржцы сыграют с махачкалинским «Динамо». Матч намечен на 17:00 10 мая.

Ранее сообщалось, что РФС настаивает на проведении матча сборной РФ с Индонезией в Москве, но пока стороны не договорились о месте.