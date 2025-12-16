Назван лучший футболист 2025 года по версии ФИФА

сегодня в 22:18

Полузащитник «ПСЖ» Усман Дембеле признан лучшим футболистом года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) признала атакующего полузащитника клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции Усмана Дембеле лучшем футболистом 2025 года, сообщается на сайте организации.

«Он был ключевой фигурой на пути клуба к первому в истории титулу Лиги чемпионов УЕФА, забив 8 голов и отдав 6 результативных передач в ходе триумфальной европейской кампании», — говорится в сообщении.

Испанский специалист Луис Энрике был признан лучшим тренером по итогам текущего года. Под его руководством парижский клуб завоевал пять титулов.

Ранее советник председателя правления петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал главное событие 2025 года в российском футболе.

