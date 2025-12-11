сегодня в 18:38

Медведев назвал заслуги Галицкого главным событием футбола в РФ в 2025 году

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев выделил наиболее значимое событие в российском футболе за 2025 год, сообщает Metaratings.ru .

«Оценка заслуг Сергея Галицкого перед российским футболом наряду с его вкладом в российское виноделие», — отметил он.

7 декабря Галицкому была вручена награда за весомый вклад в развитие футбола от главы РПЛ Александра Алаева. Церемония награждения прошла в рамках встречи руководителей на матче 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА (3:2).

По завершении первой половины сезона РПЛ «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице, заработав 40 очков в 18 играх.

Вслед за «быками» на второй позиции расположился «Зенит» с 39 очками. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», имеющий в своем активе 37 очков.

