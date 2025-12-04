Нападающий «Металлурга» Канцеров рассказал о своих отношениях с тренером

«Его тренерская система мышления мне полностью импонирует, мне нравится наш стиль игры. Многим новым ребятам пришлось привыкать в этой системе, так как она уникальна: ни в других командах КХЛ, ни в Северной Америке такого не встретишь. Вот этим мы и отличаемся», — поделился хоккеист.

Канцеров также рассказал, что Разин является достаточно вспыльчивым человеком — «особенно в раздевалке», однако признал, что игроки сами доводят его до такого состояния. Хоккеист отметил, что любой человек может выйти из себя, и это абсолютно нормально. Он добавил, что тоже может разозлиться, если что-то идет не так, но форвард работает над собой, чтобы свести такие ситуации к минимуму. По его словам, главное — взять себя в руки и настроиться на нужный лад.

Когда у нападающего «Металлурга» что-то не получается, тренер говорит: «Ромарио, не психуй!». Канцеров отметил, что этот совет запомнился ему больше всего.

Разин тренирует «Металлург» с апреля 2023 года. Под его руководством в апреле 2024 года «Магнитка» завоевала Кубок Гагарина.

